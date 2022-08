"Ryanair será ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

“Vamos a despegar, abróchense los cinturones, a los pasajeros rogamos no fumar y a la tripulación que recuerde que ejercer su derecho a huelga para reclamar un convenio colectivo puede acarrear un despido fulminante”. Este podría ser el nuevo mensaje de Ryanair antes de iniciar sus vuelos, a tenor del conflicto laboral entre la compañía y los sindicatos y de los testimonios recogidos en este reportaje.

Los sindicatos exigen que la empresa se siente a negociar un convenio colectivo para que sea la legislación laboral española al completo, a través de esa figura legal, la que rija las relaciones laborales con los trabajadores y no los acuerdos parciales actuales. La compañía se comprometió a hacerlo en un acto de conciliación con los sindicatos en 2019, sin embargo, las organizaciones sindicales denuncian que Ryanair sigue sin cumplir.

Acuerdos, convenios colectivos y medias verdades

La empresa afirmaba este miércoles que el convenio ya existe, basándose en un acuerdo firmado con Comisiones Obreras (CCOO) en mayo de este año. Implica algunas mejoras pero solo beneficia a los afiliados de ese sindicato que no tiene apenas representación entre los tripulantes de cabina de Ryanair, según los promotores de la huelga. El documento se elaboró a espaldas de SITCPLA y USO, el otro sindicato convocante, como recogió eldiario.es . La aerolínea comunica a este periódico que el acuerdo con CCOO se firmó de manera más fácil porque existía “buena fe negociadora”.

Un convenio colectivo es un documento que recoge las relaciones laborales de los trabajadores con una empresa. En él se estipulan salarios, horarios, días libres y otros derechos y obligaciones. Es una figura documental que Ryanair no ha aplicado con sus trabajadores.

Para los huelguistas, el acuerdo con CCOO dista mucho de ser un convenio. “Son acuerdos parciales no sujetos por completo al Estatuto de los Trabajadores, no tienen nada que ver [con un convenio colectivo]”, afirma Lodeiro.

Adrián Todolí es profesor de Derecho laboral en la Universidad de Valencia y, además de corroborar la ilegalidad de no acatar la legislación laboral española que practicaba la empresa, explica qué supone un convenio. “El Estatuto de los Trabajadores es una base, el salario que estipula es el mínimo, normalmente lo que mejora las condiciones es el convenio colectivo, que además las empresas están obligadas a negociar”.

“Son acuerdos parciales no sujetos al Estatuto de los Trabajadores, que no tienen nada que ver con un convenio colectivo”

Ryanair, a demanda de este periódico, ha desmentido finalmente las declaraciones recogidas por Europa Press de su propio director de Personal, Darrell Hughes, y ha admitido que no tienen un convenio colectivo. Apuntan, sin embargo, que han fijado con CCOO como fecha límite el 1 de octubre de 2023 para firmar uno. Otro año más de espera.

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Ryanair, en declaraciones a la prensa en las últimas semanas, ha declarado que se niega a sentarse a negociar con los huelguistas, sin embargo, Todolí explica que no es una cuestión de querer o no querer. “La legislación española no obliga a tener un convenio pero sí a negociarlo, las declaraciones de negarse a negociar sí podrían ser ilegales”.