Ni serán felices, ni comerán perdices. Va a haber mucho drama en el final de la serie, o al menos, eso dijo Kit Harington en una entrevista en el programa de BBC Radio 2 The Zoe Ball Breakfast Show . “Quizás el final no sea feliz, pero sí muy satisfactorio”, señaló el intérprete. De hecho, será tan drástico que recalcó que “no todo el mundo estará contento con el final”.

Liam Cunningham , que interpreta a Ser Davos Seaworth, dijo que su personaje seguiría vivo en la última temporada, pero que van a morir todos. No sabemos si lo dijo de broma o no. Con las muertes en Juego de Tronos no se bromea.

Edmure Tully desaparecerá

Edmure Tully, el hermano de Catelyn, era de los pocos supervivientes de la serie de HBO. Bien, pues puede que los productores piensen que ha sobrevivido demasiado.

El personaje, acabó la séptima temporada encerrado en las mazmorras de Los Gemelos, y ahí se ha quedado nuestra información, y la suya.

Tobias Menzies, el actor que da vida al personaje en la serie, señaló en una entrevista al portal Digital Spy que no sabía nada de HBO desde que acabaron de grabar. “La respuesta más honesta es que no tengo ni idea. Obviamente debe estar en algún sitio en la cárcel, está por ahí en alguna parte. Son muy tacaños con la información (de la nueva temporada) y no he vuelto a saber nada de ellos”, indicó en abril de 2018.

Todo eso mientras sus compañeros grababan y él se preparaba para la serie El Terror (Netflix).

Blanco y en botella.

Conclusión: prepárate para pelearte con tus amigos

“Habrá gente que gritará y dirá ‘Es exactamente lo que quería’ y otros se quedarán diciendo ’¿Qué?”. Con esas palabras definió Emilia Clarke el final de la serie, algo que también dijeron Kit Harington y Sophie Turner.