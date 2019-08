“Aquí estamos. La familia Luisa Miller del Festival de Salzburgo, feliz después del ensayo💖. Esta ópera es pura magia y siempre estoy feliz de cantar este papel, especialmente cuando los colegas son personas tan increíbles y músicos tan increíbles”, dice la soprano en el texto que acompaña la foto.

Luisa Miller se representa en Salzburgo del 25 al 31 de agosto bajo la dirección de James Conlon. Roberto Tagliavini, Yulia Matochkina, Cecilia Molinari y John Relyea completan el reparto.

Lee aquí las palabras de Domingo tras la acusación por acoso sexual:

“Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes e inexactas. Aun así, es doloroso escuchar que algo puede haber molestado a alguien o haberlo hecho sentir incómodo, sin importar hace cuánto tiempo y a pesar de mis mejores intenciones. Creí que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Sin embargo, reconozco que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de los que eran en el pasado. Me siento agradecido por tener el privilegio de contar con una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares”.