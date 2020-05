Bruselas presenta este miércoles su plan para permitir el turismo en verano

La Comisión Europea (CE) dará a conocer este miércoles un plan sobre turismo y transporte que prevé aportar claridad sobre la progresiva reapertura de fronteras y la movilidad mientras se gestiona la emergencia sanitaria del coronavirus, con vistas a permitir viajes durante la temporada estival.



Así, en su reunión semanal, los comisarios europeos tienen previsto aprobar un paquete con cinco iniciativas.



De acuerdo con la agenda del colegio de comisarios, entre esas cinco iniciativas figuran orientaciones para la reanudación “segura y saludable” del transporte de pasajeros, así como para la apertura de las fronteras internas del club comunitario, entre los diferentes Estados miembros.



Los comisarios europeos también prevén dar luz verde a una recomendación sobre los bonos de viaje con los que las aerolíneas pretenden compensar a los pasajeros por la cancelación de sus vuelos, en lugar de reembolsar el dinero.



Igualmente, se presentarán protocolos de salud y seguridad para los establecimientos hoteleros y una comunicación sobre turismo.



Aunque la estrategia que Bruselas desvelará mañana busca coordinar las acciones de los Estados miembros a la hora de reabrir las fronteras y permitir en sus territorios las entradas de viajeros, algunas capitales ya han adelantado sus propias medidas.



Es el caso del Gobierno español, que obligará a las personas procedentes de otros países a someterse a una cuarentena de 14 días en sus domicilios o alojamientos al llegar a España a partir del próximo viernes, 15 de mayo, con el objetivo de evitar los casos importados.



Sin embargo, Francia indicó que trabaja a nivel europeo y bilateral para que la reapertura de fronteras en el espacio Schengen se haga de forma coordinada, y quiere evitar que los países miembros impongan medidas de cuarentena para quienes llegan del extranjero.



“Velaremos para que en el espacio Schengen no se utilicen prioritariamente ese tipo de medidas”, dijo el secretario de Estado francés de Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, con competencias en turismo, al ser preguntado este martes en una teleconferencia de prensa por la decisión de las autoridades españolas.



Lemoyne recordó que la nueva ley francesa que prolonga el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus contempla “la posibilidad” de aplicar ese tipo de cuarentena de 14 días a los que lleguen del extranjero, aunque no es obligatorio.



El titular de Sanidad, Olivier Véran, causó sorpresa hace diez días cuando anunció una cuarentena para todos los llegados del extranjero, pero a las pocas horas el Gobierno puntualizó que eso no se exigiría, al menos sistemáticamente, a los procedentes de otros países de la zona Schengen y del Reino Unido.



Mientras tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó este lunes que se prepara para imponer “pronto” una cuarentena obligatoria de 14 días para las personas que lleguen por avión al Reino Unido.



Sin embargo, el Gobierno británico emitió un comunicado conjunto con el de la vecina Francia en el que se indica que los viajeros franceses no estarían sujetos a tal cuarentena.



Este martes, un portavoz de la Comisión Europea advirtió de que los países que preparan planes para imponer cuarentena obligatoria a los viajeros recién llegados deben seguir criterios científicos a la hora de aplicar exenciones, y no basarse únicamente en pactos bilaterales.



Aunque Bruselas aclarará este miércoles las posibilidades de movimiento dentro de la UE, las fronteras exteriores del club comunitario seguirán cerradas un tiempo.



De hecho, el viernes pasado la Comisión propuso prolongar la restricción de los viajes no esenciales a la Unión Europea hasta el próximo 15 de junio, una medida a la que tienen que dar luz verde los Estados miembros de la UE y los asociados del espacio Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).