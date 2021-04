Cómo afecta al plan de España la no llegada de las vacunas de Janssen

Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

El reparto por territorios aún no se conocía, si bien algunas comunidades ya habían adelantado sus previsiones. País Vasco esperaba 6.850 dosis, por las cerca de 6.000 de Canarias o las alrededor de 4.000 previstas para Murcia,. Alrededor de las 18:30 horas, Sanidad ha confirmado a estos y el resto de territorios la suspensión de la entrega “inminente”.

La semana del 5 al 11 supuso el récord desde que comenzó el proceso, con más de dos millones de viales puestos con la llegada de nuevos cargamentos, principalmente de Pfizer. No obstante, el plan pasaba por incrementar aún más la velocidad con el nuevo medicamento, que ahora deberá esperar el nuevo ‘ok’ de la UE y la compañía.



Nada más conocerse la recomendación del regulador estadounidense de suspender su administración en su país, Pedro Sánchez ha reconocido que no conocía la información. No obstante, ha explicado que “este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación.

El presidente sí ha apuntado que “cuando existan este tipo de episodios, tenemos que frenar y verlos y a partir de ahí tomar decisiones, como en el caso de Astrazeneca”, en referencia a las decisiones actualizadas de Sanidad sobre el medicamento británico.