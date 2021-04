Nueve cosas que hacer esta Semana Santa en casa

Aunque no estemos en pleno confinamiento por el coronavirus como sucedió el año pasado, las posibilidades de ocio son limitadas sin poder salir de la comunidad autónoma —o la provincia en muchos casos—, con los contactos sociales limitados y sin procesiones ni ningún otro evento multitudinario.

Además, el tiempo que se prevé para este jueves y Viernes Santo no es precisamente bueno , por lo que las pequeñas escapadas o los planes fuera de casa no son la primera opción.

Un free tour para conocer la ciudad

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

Una gymkana para los más pequeños

Si el tiempo no acompaña para ir al parque o disfrutar en la naturaleza con los pequeños de la casa, lo ideal es que la aventura vaya a casa. En este tipo de pruebas se combina el ingenio con la habilidad física de los pequeños para que vayan consiguiendo pistas hasta llegar a un premio final.

1. Un circuito con huellas de pies y manos que hay que recorrer con vasos de yogur agarrados con cuerdas a los pies en los que hay una pelota dentro que no se puede caer.

Aprende a catar cerveza sin salir de casa

Lanzarse a por los juegos de mesa

Aviso a navegantes, más vale tomárselo con humor y no enemistarse o firmar la paz una vez que el juego vuelve a la caja.

Un escape room sin salir de casa

Uno de ellos es Hacking M.A.D con el que los participantes tratarán de solucionar problemas y conseguir las pistas para frenar a un hacker que ha puesto patas arriba el sistema informático de su oficina. No hay límite de participantes, se dispone de 90 minutos y el coste total es de 5,95 euros.

Volver a ir al cine

Para toda la familia también se encuentra la última película de Tom y Jerry, el lanzamiento de Disney Raya y el último dragón o la superproducción Godzilla vs. Kong.

Qué hay en la tele

Para los que decidan quedarse en casa, la tele ofrece principalmente cine. Por supuesto, no falta la mítica Espartaco el Jueves Santo en TVE. El Viernes Santo, las cadenas no han hecho ninguna apuesta arriesgada. Mientras Antena 3 emite Quién quiere ser millonario, Telecinco tratará de hacerle frente con un resumen de temporada de Got Talent con su especial Rumbo a la final. La 1 emitirá el último programa de Dos parejas y un destino en el que se trasladarán a Girona.