Nueve playas poco masificadas para disfrutar este verano

Tumbarse en la toalla y notar los pies del vecino en el cogote no es lo más placentero para disfrutar de las vacaciones de verano. Las playas poco masificadas, y más en tiempos de pandemia, son un bien escaso en algunas zonas de España, pero no es imposible encontrar estos rincones tranquilos donde puede escucharse el sonido del mar y no un barullo constante.