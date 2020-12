Plusvalía municipal... la historia de nunca acabar

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images Tribunal Supremo.

No cesa el goteo de sentencias sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía municipal. La última sentencia es del Tribunal Supremo, que el pasado 9 de diciembre ha estimado la anulación de una liquidación de este impuesto por ser la cuota superior al incremento de valor del inmueble tras su transmisión.

Todo empezó con la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo 2017, que declaró que este impuesto local no será exigible cuando no se generen ganancias con la venta de un inmueble, lo cual, en lugar de zanjar la litigiosidad del tributo, generó nuevas reclamaciones al no pronunciarse sobre las consecuencias de su resolución y al resultar insuficiente la reforma legal posterior de la Ley de Haciendas Locales.

Al no regular cómo se debería acreditar la falta de incremento de valor de los bienes inmuebles transmitidos, el Tribunal Supremo terminó declarando, el 9 de julio de 2018, que corresponderá al obligado tributario probar dicha inexistencia de aumento de valor, mediante cualquier tipo de prueba que permita apreciarla, siendo entonces la Administración la que tendrá que aportar pruebas en contra si quiere proceder a la liquidación del impuesto. Sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucional confirmó el 30 de septiembre de 2019 el valor probatorio de los importes que figuran en las correspondientes escrituras que documentan las transmisiones.