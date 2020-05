El PNV defiende una prórroga al estado de alarma "con co-gobernanza"

Europa Press News via Getty Images El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el 30 de diciembre de 2019 en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este lunes que su partido defendería una prórroga al actual estado de alarma que incluya “una plan homogéneo con parámetros básicos” para todas las comunidades autónomas, pero que implante también “un sistema de co-gobernanza, que respete las instituciones naturales y las competencias de cada uno”.



Tras precisar que la decisión final de respaldar dicha prórroga, propuesta por el presidente del Gobierno español, se debatirá en la reunión semanal de la ejecutiva del PNV que se celebra esta tarde, Ortuzar ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi que su formación, en este momento,“más que estar en el no, no está en el sí”.



“El PNV no quiere tumbar al Gobierno de Sánchez, ni quiere que pase apuros; al contrario, seguimos arrimando el hombro y nos gustaría que hubiera más estabilidad política y que se hagan las cosas bien, pero igual alguien se ha encerrado en una torre de marfil y es incapaz de ver que resulta más fácil compartir el proceso de decisiones y la responsabilidad que mantener el mando único”, ha dicho.



Ha destacado que prácticamente todas las comunidades autónomas reclaman lo mismo -“no solo los nacionalistas”, ha puntualizado- y ha asegurado que se puede garantizar una homogeneidad común “con respeto a la especificidad de cada institución y las necesidades de cada territorio. Lo otro no tiene ningún sentido”, ha opinado.



Tras mantener que tanto los errores como los aciertos de la gestión de la pandemia “no son atribuibles a la fórmula del mando único”, ha considerado que las medidas de la desescalada “no pueden ser un calco para las 17 comunidades”, por lo que ha reclamado que cada territorio “tenga su propio plan acorde a su situación” y que “la toma de decisiones corresponda a las instituciones naturales, de manera consensuada y pactada”.



Respecto a las críticas de los partidos de la oposición en Euskadi, que reclaman al PNV que practique en el País Vasco esa “co-decisión” que reclama al Gobierno español, Ortuzar ha afirmado que el modelo de gobernanza de su formación es “compartido y muy distinto al del ejecutivo español”.



Ha citado expresamente a EH Bildu y ha dicho que sus críticas se deben a que “actúa con lógica electoral y en una acción de erosión a Gobierno Vasco” cuando ante la actual pandemia, a su juicio, “se deberían mantener unos mínimos de apoyo”.



Sobre las elecciones vascas ha insistido en que el PNV prefiere el mes de julio, aunque ha puntualizado que si no se llega a un consenso entre los partidos vascos, “la prerrogativa para convocarlas es del lehendakari”.