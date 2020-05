Pobreza de cine

Podría parecer una escena de una película, algo de cine: largas colas en un barrio madrileño para poder conseguir una bolsa de comida, una imagen propia de postguerra. Pero, no. En este caso, se trata de una realidad que estaba oculta a medias, y que florece de forma tremenda, y de forma vergonzante para quien la sufre.

Una mujer, con uno de sus hijos dependiente, que precisa tratamientos caros, reconoce a los medios de comunicación que tiene que elegir entre dos cuestiones: o comer toda la familia, o que su hijo muera sin su medicación. Por ejemplo.

El año pasado, en un Festival de Cannes que se celebró sin atisbos de pandemias de futuro, se reestrenaba Los olvidados de Luis Buñuel, una muy necesaria visión de la pobreza en un barrio marginal de Ciudad de México. La película del genio aragonés reflejaba la realidad de los años cincuenta del siglo pasado, pero es perfectamente extrapolable a los tiempos actuales. En esa misma edición del festival se estrenaron otras películas que hablan sobre la desigualdad social, como Atlantique, Sorry We Missed You o Les Misérables. Y mientras, desde España se estrenaba mundialmente Buñuel enel laberinto de las tortugas, bellísima película de animación sobre el rodaje de la reveladora y revulsiva película de Buñuel, Las Hurdes,Tierra sin pan.