“Estáis todos, hay una devoción por el libro de Pons increíble. ¿Te has leído el otro de Gonzáles Pons, lo que ha ido escribiendo? Porque ahora escribe mucho González Pons”, ha empezado diciendo el reportero.

“Ay, cuéntamelo tú, que seguro que te lo has leído”, ha dejado caer Villalobos, que se ha encontrado con la sinceridad total de Juárez: “Yo no, yo no, por supuesto que no”.