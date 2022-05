Podemos acompañará a Díaz en su nueva plataforma como corresponde a un "actor fundamental" en la izquierda

Europa Press News via Getty Images

“Podemos va a estar ahí, va a estar en ese proyecto (...) En un proyecto cuyo horizonte es la transformación social Podemos, como no puede ser de otra manera, no puede hacer otra cosa que estar ahí”, ha recalcado para dejar claro que el objetivo no son las “cuotas” sino armar un movimiento político junto a la sociedad civil.