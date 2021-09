Por qué Unidas Podemos cree que las elecciones de 2023 se ganan o pierden durante este otoño

Europa Press News via Getty Images

El horizonte de Unidas Podemos es que el Gobierno de coalición durará hasta el final de la legislatura y no se piensa en elecciones anticipadas, pero creen que sus socios socialistas deben demostrar valentía, adoptar algunas de las medidas que propone los ‘morados’ e ir más rápidos. Siempre con una hoja de ruta: el acuerdo pactado por Sánchez y Pablo Iglesias para formar el actual Ejecutivo.

“Si llegamos a Navidades con un presupuesto flojo en materia fiscal, la ley de alquileres no se ha aprobado, sin ser capaces de bajar la factura de la luz, sin hacer la reforma laboral… se puede estar cavando un pozo y es muy complicado defender que el Gobierno es de izquierdas sin esto”, indican fuentes de UP. Son elementos materiales, añaden, que afectan a millones de españoles.

Los ‘morados’ van a intentar que el PSOE se “avenga” a hacer algunas cosas “cruciales” durante estos meses para que la coalición pueda ganar también la calle y asegurarse que se puede gobernar cuatro años más. La factura de la luz, insisten, es “clave” porque afecta al bolsillo de los ciudadanos. El diagnóstico de UP, comentan las fuentes, es que la solución “existe” pero es “compleja” y hay que tocar a determinados poderes. Por eso, entienden que los ciudadanos tienen que ver que un Gobierno de izquierdas da soluciones.

Podemos espera “convencer” al PSOE durante la negociación de presupuestos de que toca hacer políticas “más valientes, que están todas pactadas en el acuerdo”. UP va a reclamar al máximo lo que está firmado, además de seguir proponiendo otras medidas que quedaron fuera de ese documento como creación de una empresa pública de energía. Además, desde Unidas Podemos advierten de que hay que tocar algunos impuestos para las rentas más altas o para grandes empresas ya que se va a dejar de ingresar por el tema de los peajes y la bajada al 10% del IVA en la factura de la luz.

Todo esto hace ver a Unidas Podemos, comentan las fuentes, que estos meses el Gobierno “se la juega” de cara a la reelección de 2023. En su opinión, toca pasar de las frases de “nadie se quedará atrás” a más hechos y que la gente lo palpe en la calle, que se note que no es como los Ejecutivos anteriores. Su fórmula pasa, además, por más gasto público y mayores ingresos públicos redistribuyendo la riqueza.

Los ‘morados’ entienden que se tiene que negociar un presupuesto “clave” durante estos meses, en un momento en el que no para de crecer el precio de la luz. Asimismo, sostienen que se debería pactar la ley para regular los precios de los alquileres, que sería una medida muy importante para la legislatura.

Todo ello es una prueba de fuego dentro de la propia coalición. Los ‘morados’ insisten: su apuesta es que el Ejecutivo dure lo máximo posible, pero advierten de que no pueden permitirse estar en un Gobierno sin capacidad de acción. Por eso, quieren forzar el PSOE para tomar medidas y agotar la legislatura. ¿Cómo ven a los socialistas? Desde UP contestan: “Con luces y sombras. Hay momentos en los que se ponen firmes y entienden que hay que hacer cosas, como con el salario mínimo. Esto contrasta con que el PSOE trata de no cumplir con el pacto de gobierno. Se echa en falta un poco más de compromiso”. “Este otoño también va a marcar lo que es el PSOE para Unidas Podemos”, apostillan, a la vez que subrayan que un Gobierno distinto al del PSOE-UP sería “nefasto para España”.

La nueva líder de Podemos, Ione Belarra, mandaba el pasado viernes este mensaje ante su dirección: “Los próximos meses van a ser determinantes porque las primeras piedras son las más importantes. El primer gobierno de coalición de la historia democrática reciente despertó la esperanza de mucha gente y ahora tiene la oportunidad no sólo de demostrar que las crisis económicas se pueden gestionar protegiendo a la gente, sino que puede acometer los cambios estructurales que nuestro país necesita. Por eso en los próximos meses el Gobierno se juega su reelección”.

“El Gobierno tiene que desplegar una agenda social y de profundización democrática ambiciosa que permita responder con éxito a lo que nos está reclamando la ciudadanía de nuestro país”, insistía.

Además, en el plano interno Podemos quiere durante estos meses trabajar para abrir más el partido y conseguir una mayor implantación territorial. La idea de Belarra, que está intentando desplegar Lilith Verstrynge como secretaria de Organización, es que haya presencia morada en cada barrio de España. La dirección actual, que surgió tras la marcha de Iglesias, está impulsando un proyecto más coral, más femenino y más territorial (quitarle esa pátina madrileña). Con la idea de que las elecciones de 2023 se ganarán o perderán durante este otoño.