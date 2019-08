Podemos espera que el PSOE dé el siguiente paso para retomar la negociación

La portavoz de Unidas Podemos, Noelia Vera , considera que su partido ya ha mostrado una actitud “positiva” poniendo una nueva propuesta de coalición sobre la mesa, por lo que están a la espera de que el PSOE dé el siguiente paso para retomar las negociaciones, en vista de que se está “perdiendo demasiado tiempo”. En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del partido, Vera ha insistido en que el gobierno en solitario que prefiere el Partido Socialista no “saldría adelante” y que la coalición con Unidas Podemos es la “única opción para garantizar” que la legislatura no se viera interrumpida . La portavoz ha insistido en que el documento que presentaron al Gobierno la semana pasada es “negociable”, pero que la única respuesta que han recibido por su parte al respecto es a través de los medios de comunicación. “De tanto esperar en agosto, decidimos ser quien diera el toque y pusimos el documento encima de la mesa, la respuesta ya visteis la que fue, a través de los medios y una negativa profunda a sentarse a negociar y retomar”, ha denunciado la dirigente ante los periodistas. Vera asegura que “podrían volver a llamar” al PSOE, pero que corresponde al presidente en funciones, Pedro Sánchez, estudiar la propuesta remitida, de 119 páginas, e informar de cuál sería una opción “viable”. “Podemos volver a llamar, pero creo que hemos hecho mucho trabajo y que Pedro Sánchez debería demostrar voluntad política si quiere llegar a consenso”, ha añadido.

"Si la excusa era que Pablo Iglesias era una molestia y Pablo Iglesias ya no está, ¿cuál es la excusa ahora? Si podía haber un Gobierno de coalición en julio, ¿por qué ahora no es posible?". @VeraNoelia 👇 pic.twitter.com/kOrRT8cu4d

Con esta premisa irá Unidas Podemos a la futura reunión que supuestamente mantendrán con el equipo negociador del PSOE en las próximas semanas, ya que según Vera no entienden cuál es el “problema” para avanzar si las “excusas” de los socialistas ya quedaron dirimidas cuando Pablo Iglesias dio un paso atrás.



En ese encuentro, que no se producirá hasta principios de septiembre, Vera ha dicho que estarán dispuestos a negociar pero no a “renunciar” a todas las exigencias que han reflejado en el documento propuesto.



Además del contenido programático que Podemos expone como punto de partida, el texto incluye cuatro propuestas de coalición, de las que dos incluyen el Ministerio de Transición Ecológica y las otras dos el de Trabajo, principales escollos en as negociaciones previas a la investidura fallida de julio.



“Lo que ponemos en el documento son las propuestas que consideramos justas y que tienen sentido”, ha afirmado Vera, por lo que insistirán en sacar adelante su proposición a la espera de saber “lo que opina la otra parte”.



Teniendo en cuenta, según la portavoz, que “la única comunicación” con el PSOE ha sido a través de los medios de comunicación.