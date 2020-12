¿Podemos fiarnos de la vacuna rusa Sputnik V?

Cambios de planes por la gestión de la pandemia

¿Un nuevo momento Sputnik?

Poco después de registrar la vacuna, surgen ya las primeras voces críticas . En la propia revista científica The Lancet donde los resultados de las fases 1 y 2 de la vacuna fueron publicados, se recogen varios comentarios negativos de otros tantos expertos. Estos aluden principalmente a dos ideas: que la vacuna de adenovirus rusa está siendo sobrestimada por sus creadores, cuando los resultados no son aún fiables, y que, en esta frenética carrera por desarrollar la vacuna, los rusos se están saltando pasos en el procedimiento habitual, lo que conlleva problemas éticos.

El artículo de The Lancet en septiembre hacía referencia a que la vacunación masiva se implementaría con mucha celeridad, cuando es ahora cuando ha comenzado la campaña (a la par que en Reino Unido), y expresaba las preocupaciones éticas derivadas de que Rusia estuviera requiriendo una especie de voluntariado obligatorio para probar la vacuna. El profesor Charles Weijer ya expresó la importancia de respetar unos postulados éticos firmes para que los voluntarios estén bien informados antes de prestarse a ser inoculados con la vacuna. Además, Rusia no es ni de lejos el único país que recluta voluntarios .

No obstante, no se pueden obviar las denuncias por falta de transparencia en el gobierno de Putin. Según informan algunos medios europeos, el mes pasado el el Ministerio de Sanidad prohibió al personal sanitario comentar la situación de la pandemia sin autorización oficial. Además, aunque no hemos podido encontrar evidencias de que los voluntarios hayan sido obligados, sí ha habido clamores consistentes de que al menos han sufrido presiones . Por último, la vacuna Sputnik V no ha sido sometida a ninguna prueba de organismos independientes desvinculados del gobierno ruso.