Podemos niega que su propuesta sea un "órdago" y le pide a Sánchez una respuesta más "elaborada"

“Son ellos los que tienen que modificar su actitud”, ha dicho. “Parte del punto en el que nos quedamos en julio”, ha subrayado Belarra, quien ha reconocido que entonces se habló más del “reparto de responsabilidades” que de programa. Preguntada por si su propuesta supone admitir que se equivocaron rechazando la del PSOE de entonces, Belarre ha afirmado que en aquella negociación los socialistas les ofrecieron “una caja de regalo vacía” que ahora rellenan “de las competencias que necesitan esos ministerios”, como es el de Vivienda. “Una negociación de gobierno no es un yogur que caduca”.

“Espero que ahora que Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones nos dé una respuesta más elaborada, más detallada”, ha afirmado Belarra. La dirigente de Podemos ha criticado el tono que se escucha desde las filas socialistas -“no es hora de palabras gruesas y reproches”, ha señalado- y ha asegurado no entender la actitud del PSOE de “no sentarse en negociar” en base a un documento que “en absoluto es un órdago”, si no “una propuesta muy sensata” que desea que “reconsideren”.

La dirigente de Podemos considera que se puede seguir negociando desde ese punto porque “una negociación de gobierno no es un yogur que caduca”. Por eso ha mostrado su deseo de que no se espere “hasta el último minuto” para negociar y de que desde el PSOE “no den por rotas las negociaciones”. En este punto ha insistido en varias ocasiones en que confía en que no se cometa la “irresponsabilidad” de llevar al país a elecciones, algo que España “no se puede permitir”. Además, Belarra ha rechazado que Unidas Podemos vaya a renunciar a una coalición.

“Nuestra presencia en el gobierno garantiza que las medidas salgan adelante”, ha aseverado al portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, quien ha recordado que el PSOE “incumplió” el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, una norma que Sánchez “no fue capaz de aprobar”. Un gobierno de coalición, aseguran desde Podemos, daría “estabilidad” para los próximos cuatro años. Por eso, desde Podemos -que se ha elogiado la actitud de los candidatos socialistas en las diferentes comunidades autónomas donde hay gobiernos de coalición- se hace un llamamiento al PSOE nacional. “Basta de excusas y reproches. Cuanto antes nos pongamos a negociar con discrección, mejor”, ha dicho Belarra.