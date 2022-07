Podemos pide al juez que incorpore a 'Kitchen' los audios entre Villarejo y Cospedal

Podemos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que incorpore a ‘Kitchen’, la pieza sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, los audios de las conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y la ex dirigente ‘popular’ María Dolores de Cospedal al considerar que esta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para “fabricar” pruebas contra el partido y sus líderes.