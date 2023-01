Podemos pide intervenir el mercado de la alimentación y fijar precios máximos para productos básicos

Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

Emular el límite a las mascarillas y ayudas directas

En caso de que el PSOE, su socio de coalición no apoyara esta propuesta, y para facilitar que se alcanzase un acuerdo cuanto antes, los morados también se abren a estudiar una bonificación de los productos de la cesta básica, como se hizo con los carburantes hasta igualarlos al nivel que estaban días antes de la guerra de Ucrania.

Sanciones a empresas que sigan subiendo los precios

Por tanto, Podemos demanda otra nueva iniciativa para combatir la inflación ante el alza de los precios de la alimentación, como ya hicieron por ejemplo cuando reclamaron un cheque ayuda para la cesta de la compra de entre 200 y 500 euros para hogares con ingresos no superiores a 42.000 euros anuales.

No obstante y tras la negociación dentro del Ejecutivo, esta ayuda se fijó en 200 euros dirigido a asalariados, autónomos o desempleados en 2022, que tengan un máximo de ingresos ―27.000 euros anuales―, y de patrimonio conjunto ―de 75.000 euros― en función de la convivencia en el domicilio.

No obstante y a tenor de esta nueva propuesta, los morados no lo ven suficiente y de hecho el espacio confederal ya opinó que no era una medida que pueda ayudar, como manifestó recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.