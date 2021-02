Podemos propone derogar los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo

EFE El líder de Podemos en el Congreso, Jaume Asens (c), y el portavoz adjunto, Enrique Santiago, este martes, en el Congreso.

Fuentes de Justicia precisaron que el ministerio revisará los castigos relacionados con los excesos verbales en el ejercicio de la libertad de expresión para que no tengan castigo penal, y que se suelen producir en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales.

Esta aparente descoordinación entre Justicia y Podemos está justificada por la movilización ante la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hásel para cumplir una condena de nueve meses de prisión por enaltecimiento de terrorismo e injurias a la monarquía. Ese es el motivo por el que el Justicia introdujo en la agenda esta cuestión y Podemos avisó su propuesta.

En defensa del rapero ya han salido más de 200 artistas que han firmado un manifiesto en el que aparecen las rúblricas de Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, pero también las de Javier Bardem, Fernando Trueba o Vetusta Morla, y en el que reclaman la liberación de Hasél y que este tipo de delitos no impliquen una pena de prisión.

Justicia, no obstante, no detalló qué tipo de modificación quiere llevar a cabo y señaló que, de momento, está estudiando los tipos penales que tienen más problemas, los “más polémicos”. No hay fecha para que el Gobierno tenga la reforma lista.

Avisos contraprogramados

Apenas una hora y media después del anuncio de Justicia en el chat de whatsapp de los periodistas que cubren Moncloa, Podemos culminó —y avisó— su propuesta de “ley de protección de la libertad de expresión”, una reforma completa que ha registrado en el Congreso y que han defendido los morados Jaume Asens y Enrique Santiago.

Los planes de Podemos van más allá de lo que, previsiblemente, querrá ir el sector socialista del Ejecutivo. Los de Pablo Iglesias plantean, directamente, derogar delitos importantes: el de injurias a la corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias a las instituciones del Estado e incluso el delito de enaltecimiento del terrorismo.