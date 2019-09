Esta era la primera reunión entre el PSOE y UP para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez tras la votación fallida del mes de julio. Las posturas siguen iguales: los ‘morados’ quieren la coalición, mientras que Ferraz insiste en un Ejecutivo monocolor.

El equipo negociador de UP, según ha explicado Ione Belarra , ha salido “preocupado” de esta reunión porque el PSOE se mantiene “inamovible” en su posición de un Gobierno en solitario.

Más de cuatro horas de reunión entre el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Frente a frente. Y no se ha llegado a un acuerdo sobre la investidura, aunque se han emplazado a más encuentros. La cosa no pinta bien.

La sensación tras la reunión, según corroboran fuentes de la dirección de Podemos, es que el “PSOE no quiere negociar un Gobierno, solo ha venido a presentarnos su documento”.

Esta reunión se ha producido dos días después de que Sánchez presentara un documento con 370 medidas para intentar un acuerdo programático. Además, ofreció a UP cargos en algunas instituciones y crear una oficina de seguimiento del pacto dependiente del Ministerio de Hacienda.

El PSOE, ha asegurado Lastra, ha ido a la cita con el ánimo de explicar la propuesta. Ha añadido la dirigente asturiana que no se puede ir a una negociación a hacer reproches ni que haya vencedores y vencidos.

📽️ @Adrilastra : Hemos constatado diferencias pero también hemos quedado en seguir hablando. En una negociación no puede haber reproches, no puede haber tampoco ni vencedores ni vencidos. Se trata de llegar a un acuerdo. #ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/fp7GuFef3n

Fecha límite: 23 de septiembre

Y, mientras, el tiempo pasa. La fecha límite para intentar la investidura es el próximo martes 23 de septiembre. Si no se llega a un acuerdo, se disolverán automáticamente las Cortes Generales y se tendrán que repetir las elecciones el 10 de noviembre.

Sánchez rechaza ya un Gobierno de coalición y sólo está dispuesto a ofrecer cargos en algunas instituciones -como la CNMV o el CIS-. Por su parte, Pablo Iglesias sigue rechazando esa posición y aspira a un Gobierno de coalición con una Vicepresidencia y tres ministerios.

Sánchez sigue defendiendo en público que no quiere ir a elecciones, pero no está dispuesto a moverse de un Gobierno socialista. Dentro del propio partido hay partidarios de ir a las urnas entendiendo que se ganarán más engaños, mientras que otros prefieren explorar el acuerdo con UP.

La desconfianza sigue presente a pesar de esa reunión de casi cinco horas este jueves en el Congreso. Dicen que habrá más, pero salen sin fecha.