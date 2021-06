Vistalegre IV: el primer día del futuro de Podemos sin Iglesias

Belarra heredará un partido en crisis, con las encuestas marcando una tendencia a la baja, pero con presencia en el Gobierno de España, un hito para una formación tan joven.

Ella es, de hecho, una de las representantes de su partido en el Consejo de Ministros como titular de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pero la que más poder tiene es Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.

Ella fue la señalada por Iglesias para ser la candidata del partido en las próximas elecciones. Es más, vaticinó que será presidenta del Gobierno.

Y aunque Díaz, que no es de Podemos, todavía no ha recogido el guante de una futura candidatura, sí que ha empezado a marcar un nuevo tiempo en el Gobierno de coalición con el PSOE. “Soy gallega, no me gusta nada el ruido. Llega a ser ensordecedor”, decía en una entrevista con InfoLibre poco después de ser nombrada vicepresidenta.

Dicho y hecho. Desde que Iglesias dejó el Consejo de Ministros las diferencias entre socios ya no se retransmiten en directo. Díaz es ahora la que hace el papel de intermediaria con el presidente, Pedro Sánchez, cuando algún asunto se estanca. Como la ley de vivienda, la ley trans e incluso la reforma laboral, que ella misma busca sacar adelante para derogar la del PP.

Esto, aclara la propia vicepresidenta, no quiere decir que la ciudadanía no conozca “cuáles son los matices” que existen en el Ejecutivo. Eso sí, ella quiere “medir el ruido” porque pretende mantener “un papel institucional”.

Ya lo advirtió en su discurso presidiendo su primera reunión del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso: “La política de Twitter genera ansiedad y distancia social. Ya hay demasiada ansiedad y ruido, y nosotros no somos gente de ruido”.