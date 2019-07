Podemos vuelve a tumbar la investidura de la candidata del PSOE en La Rioja

“Usted ha sometido su investidura a la voluntad de Pedro Sánchez y no a la del Parlamento de La Rioja. Su sumisión es vergonzante”. La diputada de Unidas Podemos (UP) en La Rioja, Raquel Romero, ha cumplido su amenaza y ha rechazado este jueves apoyar a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno autonómico, Concha Andreu.

“Quieren nuestro voto, pero no nuestra presencia. No queremos consejerías, queremos nuestra presencia en el Consejo de Gobierno, y no les dejan”, ha defendido Romero, quien ha pedido al PSOE que en los próximos días “trabajen por La Rioja y se dejen de teatros”.

Las palabras de Romero han venido acompañadas de un sonoro abucheo en la Cámara y de duras críticas desde IU en La Rioja a través de su diputada Henar Moreno: “Ha traicionado a La Rioja”, ha exclamado.

El voto de Podemos era necesario para lograr la investidura de la socialista al requerirse mayoría absoluta. Andreu ha recabado los sufragios de su partido y de la representante de IU, Henar Moreno. Este episodio se produce en mitad de la pugna entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por formar Gobierno a nivel nacional.

En contra de Andreu han votado PP (12), Cs (4) y Podemos (1).

“Nuestro programa, plagado de medidas progresistas y de medidas sociales, está respaldado por IU. Llevamos dos días negociando con Podemos pero no ha sido posible, aunque las negociaciones han sido fructíferas”, ha afirmado Andreu, antes de cargar contra Podemos: “Hemos soportado tonterías, niñerías,... ‘te pido tres consejerías’. ¡Pues pide ocho! Las fábulas de Esopo, las palabrotas que pinchan a los mayores... ¡No pasa nada! La templanza no nos va a faltar”.

En este contexto, Andreu ha reiterado que “no ha sido posible un acuerdo, pero seguiremos intentándolo”: “Es el momento de que pongamos el reloj a cero”, ha concluido.

Ahora se abre un plazo de dos meses para que la candidata busque la confianza del Parlamento riojano para una nueva votación y, si no lo consigue, la Cámara se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

Negativa ya anunciada

Minutos antes de que Andreu volviera a someter por segunda vez su candidatura a la confianza del Parlamento de La Rioja, UP en la comunidad riojana ya había anunciado -a través de una nota- que votaría “no” argumentando que “el PSOE está utilizando La Rioja como forma de presión a Pablo Iglesias”.

UP en La Rioja ha lamentado que el PSOE regional no quiera negociar el acuerdo para un ejecutivo de coalición y mantenga su veto a ceder la entrada en el Consejo de Gobierno a la coalición morada.

UP tiene “la sensación de que, posiblemente, seguramente, la posición del PSOE en La Rioja nada tiene que ver con los intereses de La Rioja y sí mucho con la investidura de Pedro Sánchez y los intereses del partido dictados desde Madrid”.

“Ojalá, cuando pase la investidura de Sánchez, el PSOE recupere la cordura y se siente a negociar en serio un gobierno de coalición para La Rioja”, ha resaltado, ya que cree que “el PSOE está utilizando La Rioja como forma de presión a Pablo Iglesias y eso es intolerable”.

UP continúa con “la mano tendida, sin líneas rojas” y dispuesta a trabajar todo el verano para que La Rioja tenga un gobierno de progreso y ha lamentado que este jueves no haya sido posible alcanzar un acuerdo con el PSOE al mantener su “veto” a la coalición.

Ha insistido en que los riojanos no se merecen “el espectáculo bochornoso al que les está sometiendo el PSOE de La Rioja” y no entiende que, “tras casi 25 años de gobierno y políticas del PP”, el PSOE “se enroque en un claro y visible odio visceral e irracional” hacia UP, en vez de pensar en el futuro de La Rioja.