Posteriormente, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho que UP se niega a pactar sobre la propuesta de Ferraz y ha asegurado: “No hay vía para alcanzar un acuerdo”. “Hoy por hoy no vemos una salida a esta situación por la negación de Podemos”, ha subrayado.

Echenique ha desvelado que el PSOE sostiene que no se presentará a la investidura sin un acuerdo y Podemos rechaza además apoyar a Sánchez sin un pacto: “Eso son rumores”.

Según ha explicado el responsable de Acción de Gobierno de UP, Pablo Echenique , el PSOE les ha trasladado que o aceptan la propuesta de un Ejecutivo solo de los socialistas o no habrá más reuniones.

Sin acuerdo, fracaso político. Los equipos negociadores del PSOE y de UP no han llegado a ningún tipo de pacto tras cuatro horas encerrados en el Congreso y España se encamina ya a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre.

🗣️ @Adrilastra : Tras casi 4 horas de reunión no hay una vía para alcanzar un acuerdo, #UP se ha negado a un acuerdo programático y de gobernanza para este país. #ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/8VtgB4Adc1

“No queremos una investidura gratis”, ha indicado Lastra en declaraciones a los medios. No obstante, ha dicho que los socialistas no quieren elecciones y ha pedido a UP y sus confluencias una reflexión.

Los dos partidos se mantienen en sus posturas. Los ‘morados’ quieren un Gobierno de coalición, en tanto que el PSOE apuesta por uno en solitario, con cargos de UP en las instituciones fuera del Consejo de Ministros y con un acuerdo de legislatura.

Podemos ha reiterado a lo largo de estas horas que ahora sí firmaría el acuerdo propuesto por Pedro Sánchez en julio (una Vicepresidencia y tres ministerios). Pero los socialistas entienden que no se da la confianza necesaria y que se formarían dos gobiernos paralelos.

El tono ha sido cordial, según ha reconocido Echenique, pero las posturas siguen estancadas. Esta era la segunda reunión tras el fracaso del pasado jueves y un fin de semana sin ningún tipo de contactos.

Esta reunión era clave en una semana trascendental: el plazo límite para lograr la investidura es el próximo 23 de septiembre y si no se logra, se convocarán comicios para el próximo 10 de noviembre.

Por parte del PSOE la delegación ha estado compuesta por la vicepresidenta, Carmen Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ‘número dos’ del partido, Adriana Lastra. UP llevaba a Pablo Echenique, Yolanda Díaz, Jaume Asens, Ione Belarra y Enrique Santiago.

Y un gesto que lo resumen todo: no se han hecho foto conjunta.