Por qué la política influye mucho más de lo que crees en la vacunación en Europa

Nadie sabe cómo será la vacunación contra la covid una vez que nos inmunicemos por primera vez. Cada cuánto necesitaremos ponernos otra dosis, cuántas vacunas más saldrán al mercado, lo que costarán. Por eso la UE no se cierra ninguna puerta, insiste en que esto no supone romper relaciones con las dos firmas. Por lo que pueda venir.

Toca citar, por manida que esté, la frase de Thomas Mann: “Todo es política”. También la salud. La pandemia de coronavirus se ha acabado convirtiendo en un nuevo motivo de pugna, de tensiones globales y de alianzas estratégicas. La Unión Europea no se salva. Busca en las vacunas una manera de evitar contagios y muertes y de levantar su maltrecha economía, pero no deja de encadenar tropiezos. La pasada semana, decidió no renovar los contratos firmados con las empresas AstraZeneca (anglosueca) y Janssen (norteamericana). ¿Sólo por los retrasos y problemas acumulados o también por una cuestión geopolítica?

“Pronto se puso de manifiesto que no era tanto una vacuna europea como británica, y que no se le permitirían cumplir sus compromisos con el continente hasta que no estuviesen vacunados los británicos. El hecho es que mientras en los países comunitarios aún no se ha terminado de poner las dosis a los mayores de 80, en Inglaterra ya están vacunado a los de 40”, señala. Mientras que a finales de marzo Londres había recibido 21 millones de dosis de viales made in UE, no había exportado, en cambio, ni una dosis al viejo continente.

Además, ahonda el analista, británicos y norteamericanos introdujeron una cláusula “prohibiendo la exportación de viales que se fabricasen en su territorio hasta que sus ciudadanos no estuviesen inmunizados, un detalle que olvidó la Unión Europea en su negociación. Quien paga manda y se han plegado. Lo que ha marcado la diferencia no es el precio, sino que ellos se han garantizado el suministro prioritario con la producción nacional. En Estados Unidos ha sido a través de la ley y en el Reino Unido, por un contrato mercantil. La UE cometió el error de no garantizar jurídicamente el suministro prioritario”, sostiene.

“Europa infunde menos miedo y ha pecado de crédula, con la mejor intención, confiando en que cada quien hiciera su parte”, añade Poelmans, que defiende pese a todo la estrategia común por la que apostó la Unión: compra y reparto común para que nadie se quedase atrás y reduciendo costes. Esa apuesta en bloque derivó en la lentitud en la firma de los contratos, en la que otros países y bloques nos adelantaron, bien con cláusulas como la citada, bien con dinero por delante o bien cediendo derechos sobre la información de los pacientes a cambio de un suministro prioritario. Lo reconoció la propia presidenta de la Comisión: ”Éramos demasiado optimistas en lo que respecta a la producción masiva y quizá demasiado confiados en que lo que pedimos se entregaría a tiempo”, declaró en febrero.

¿Ha faltado malicia? “Sí, ha habido cierta inexperiencia también, porque ahora la salud, de pronto, se ha convertido en un elemento central de la política de seguridad de la UE, y estas cosas podían pasar si dependíamos de otros, sea una potencia amiga como EEUU o de un supuesto amigo, un exmiembro que se acaba de divorciar de nosotros como es Reino Unido, poco dado a favores cuando tiene que robustecer su apuesta nacionalista”. ¿Y eso se traslada en roces diplomáticos? “Los hay, aunque luego quizá queden en nada y se justifiquen en el contrato. Pero con Reino Unido, por ejemplo, es sabido que ha habido tensiones, porque los equipos que revisan la ejecución del Brexit siguen activos. Se tienen que ver y tratar, y las comparaciones son odiosas”, concluye.