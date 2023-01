¿Podría el Gobierno aplicar el artículo 155 contra Castilla y León por sus medidas sobre el aborto?

Pero el Gobierno central no está convencido de este último aspecto, razón por la que decidió este domingo enviar un requerimiento al consejero castellanoleonés instándole a no aprobar medidas que establezcan “cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.