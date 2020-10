La poetisa española Luna Miguel hablando de la poetisa Louise Glück

“He leído algunas reseñas de El iris salvaje en las que se tacha la poesía de Gück de blanda y de cursi, ¡pero bueno! A mí, que ya me gustaba, me ha ido emocionando más conforme avanzaba en la lectura. No recordaba esa fuerza, esa socarronería disfrazada de flor o de luz de luna. Esta lectura, como os digo al final del vídeo, ha sido muy especial para mí”, dice en la presentación de ese análisis de 20 minutos, en el que lee algunos de los poemas de la neoyorquina.