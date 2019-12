El regreso de Pol Rubio en 'Merlí: Sapere Aude', la vuelta de 'Velvet' y las otras series que verás en diciembre

NETFLIX

V-Wars

Historia de un matrimonio

The Witcher

You (Temporada 2)

El vecino

A Javier las cosas no le van muy bien. El joven trabaja en una tienda de camisetas con frases desmotivadoras que no termina de triunfar y que no le permiten llegar a fin de mes. Además, su relación con Lola no va demasiado bien desde hace unos meses. Un día, un extraterrestre se le cae encima y le pasa sus poderes antes de fallecer. Aunque ahora sea un superhéroe, esto no le hará una vida más llevadera. Sus poderes no le ayudan para que no le despidan del trabajo o que su relación amorosa vaya a mejor de hecho, Lola le pide un tiempo. Con Quim Gutiérrez y Clara Lago.