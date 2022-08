Polémica en Finlandia por la filtración de un vídeo de su primera ministra de fiesta

“Estoy molesta por que estos vídeos se hayan llegado a publicar. La cuestión es que he estado de fiesta con unos amigos, bailando y cantando, aunque es cierto que alocadamente”, dijo la joven primera ministra. Todo son cosas “perfectamente legales”, recuerda. Y añade: “Nunca he estado en una situación en la que haya visto o conocido a otros [usando drogas]”. No obstante, se mostró dispuesta a hacerse el test si fuera necesario para demostrar que no tiene nada que ocultar.