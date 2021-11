Polémica en Twitter por estas fotos de Letizia, pero ya está aclarado: NO es lo que parece

Las fotos de la reina Letizia a su llegada a Estocolmo han dado mucho de qué hablar en Twitter, donde han generado polémica por un detalle de su ‘look’ en el que se fijó, entre otras personas, la periodista Pilar Eyre.

Se trata del cuello de pelo que lució en los saludos con los reyes suecos Carlos Gustavo y Silvia, que dieron la bienvenida a los monarcas españoles en su viaje de Estado al país nórdico, que arrancó con un paseo en carroza de caballos de época de los dos matrimonios por parte del casco histórico de Estocolmo hasta el interior del Palacio Real.

Eyre y otros usuarios cargaron rápidamente contra Letizia por, según denunciaron, llevar “un animal alrededor del cuello”. La polémica fue tal que, finalmente, la firma de ropa Carolina Herrera tuvo que aclarar que se trataba de pelo sintético.

Al enterarse del detalle, la periodista borró su primer tuit y escribió otro: “Bueno, pues es sintética! Procedo a borrar mi tweet pero me acuerdo de que una vez Tita Cervera dijo ‘tampoco llevo pieles sintéticas porque no quiero que nadie piense que no lo son y cómo no puedo explicarlo uno por uno...’.