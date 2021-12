Un académico explica el desigual reparto de las nominaciones a los Goya

También es evidente, precisamente por lo anterior, que el que haya trabajado en uno de los títulos favoritos tiene más posibilidades de ser nominado que quien hace “un mejor trabajo en una película que no se ha subido a ese carro (por falta de méritos o por no tener los recursos)”, relata.

El error existe desde el principio, según el académico, dado que cuando votan a los nominados no están “eligiendo una película, sino votando las 28 categorías. Es decir, “aunque una película fuera mala, o no tuviera recursos, si un determinado departamento ha brillado debería ser votado”. Para que se entienda mejor, David Pulido hace un símil con la política, cuando en unas elecciones “no se votan a candidatos o ideas de programa individuales, sino a partidos”.

Y ahí va la razón de mayor peso —directamente relacionada con la publicidad que se le da a cada título— de que haya posibles merecedores de optar al Goya que no consiguen su hueco: los académicos que ejercen su derecho a voto no ven todas las candidatas que optan a las nominaciones, porque es imposible dedicar tiempo a “160 películas y tener los conocimientos técnicos y artísticos para tener un criterio sólido”, algo que reconoce como “un bajón”.

La votación

En cada una de las 28 categorías aparecen entre 50 y 160 nombres, ya que no todas concurren en todas las disciplinas. “En esta fase no tienes que elegir cuatro nombres. Puedes hacerlo de uno o de dos, o incluso dejar alguna categoría sin votar”, revela, y se acaba “cayendo en qué te gustó (o no te gustó)” en conjunto, y no valorando cada parte. Además, “si un nombre te suena como un profesional refutado acabas poniéndolo, olvidándote de si en concreto este año hay mejores opciones”, reconoce, aunque también asume que podrían “poner más empeño y dedicarle horas (días) a la votación”, pero subraya de nuevo que es inviable por el tiempo.