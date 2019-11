Polémica por la exclusión de una niña con síndrome de Down en la Copa de Voleibol

La exclusión de una niña de 14 años con síndrome de Down en la Copa de España Infantil de Voleibol por la Federación de este deporte por tener un año más que las jugadoras de su categoría, y pese al apoyo de su club, ha generado una polémica en la redes tras la denuncia de los padres de la jugadora.

En un comunicado, este club ha asegurado que la federación catalana no ha puesto nunca ningún impedimento y que los clubes rivales tampoco se han quejado nunca.

La Federación propone que el club de Esplugues inscriba a Laia para jugar con el equipo de su edad, que se corresponde con la categoría de Cadete y no de Infantil, sin tener en cuenta cuál es el equipo de toda la vida de la niña, que está escolarizada también en un curso inferior al que le tocaría por edad, una práctica muy extendida cuando se trata de estudiantes con Síndrome de Down.

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha negado que esté discriminando a la menor y ha señalado, en un comunicado, que se han limitado a informar por teléfono al Club Voleibol Esplugues de que las normas de competición “no permiten que una deportista participe en categorías inferiores a la de su edad”, con independencia de que sea una persona con Síndrome de Down.

En las redes sociales, la reivindicación de la familia de Laia y de su club está sumando adeptos por momentos y se han adherido a la denuncia deportistas como la capitana de la selección española de voley, Helia González, que ha asegurado que no acudirá a Guadalajara si la invitan.

″¿Es necesario esto? ¿De verdad? Hay cosas que están por encima del reglamento. Y si lo hay y me invitáis al allstar como el año pasado, si Laia no juega no esperéis que Helia lo haga”, ha dicho.

Por su parte, el presidente del Club de Voleibol de Madrid, Dani Virumbrales, ha afirmado también a través de Twitter que “si la RFEVB no rectifica y permite jugar a Laia, el Club Voleibol Madrid retirará a su equipo infantil de la Copa de España”.

“Si Laia no juega, nosotros tampoco”, ha afirmado, en la línea de otras personas y entidades deportivas, que están además utilizando el hashtag #Laiajuega.