Polémica por las palabras de un periodista del 'Tiempo de Juego' de la COPE sobre los becarios

Sobre la entrevista a @rubenmartinweb:



1- Nadie me dijo que borrase 'el tweet' ni me ha amenazado.



2- La cita estaba incompleta.



3- Le pregunté si le importaba que subiera la cita ENTERA para dejar clara su respuesta.



4- Me dijo que mejor no. Quería dejar el tema atrás.