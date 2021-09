La periodista Marta Nebot ha mantenido este jueves un tenso enfrentamiento con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, en el programa de Telecinco Ya es Mediodía.

Todo ha ocurrido justo al final de una entrevista que la presentadora, Sonsoles Ónega, ha hecho al político. En ese momento, Nebot ha tomado la palabra: “Vamos a aprovechar para preguntarle algo y cuestionarle, porque él ya se ha defendido solo. ¿O no podemos? Bueno pues nada”, se ha lamentado la periodista ante la negativa de Ónega.

En cualquier caso, Nebot no ha perdido la ocasión y ha acabado discutiendo con Espinosa de los Monteros: “Decir que se contradice con las declaraciones de Ortega Smith, que están ahí en TVE este martes, diciendo que este aumento de la violencia homófoba tiene que ver directamente con la emigración ilegal. Él dice que no le importa la nacionalidad del agresor. Pues señor, usted siempre habla de inmigración ilegal en sus discursos, lo ha vuelto a decir hoy, y Ortega Smith lo dijo con más claridad”.

En ese momento ha intervenido Sonsoles Ónega para negar las palabras de Nebot: “Quizá con más claridad, pero ha dicho lo mismo”.

A partir de ahí ha comenzado un enfrentamiento entre Nebot y Espinosa de los Monteros, que ha contestado: “Pues si usted no lo ha entendido se lo repito en términos más sencillos. Parece que no me ha comprendido y se lo vuelvo a decir. Nosotros condenamos toda la violencia ¿le queda claro? Y se lo vuelvo a decir para que lo entienda”.

“Y claro que hay correlación entre la llegada a España de gente que no cree en la urbanidad, en el respeto al prójimo, que no cree en la igualdad de hombres y mujeres o en la de homosexuales y transexuales. Hay una correlación entre su inundación en nuestros barrios y esa mayor tasa de criminalidad”, ha asegurado el dirigente del partido de Abascal.

Nebot ya se había quejado en medio de ese discurso de que Espinosa de los Monteros sí tuviera tiempo y al final ha acabado sentenciando: “Es que no es real lo que dice”.

“Usted no conoce los datos y si no, se los repito”, le ha insistido Espinosa de los Monteros. “Sí que los conozco y los puede conocer todo el mundo porque son públicos”, le ha hecho frente Nebot. “Si los conociera no estaría diciendo estas tonterías”, ha zanjado el político.

En ese momento, la periodista se ha quejado de que el dirigente de Vox le estaba faltando al respeto. Ante la situación, Sonsoles Ónega ha pedido: “Marta, dejad de picaros”. Y Nebot ha insistido: “Pero es que sigue hablando. ¿Qué hago, me callo y le escucho?”.

Y ha sido cuando la presentadora ha pronunciado una palabra que ha provocado polémica en Twitter: “Sí”. “Pues nada”, ha lamentado Nebot, que se ha callado finalmente.

El momento ha provocado reacciones como estas: