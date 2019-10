Polémica por un vídeo falso en el que se ve a Trump disparando a opositores y periodistas

El vídeo es claramente una parodia, con esas figuras reales a las que se les pone la cabeza que nos conviene para hacer la gracia de turno. Si es que la tiene. Pero lo peor no es el mal gusto y la apología de la violencia de quien lo ha montado, sino que ha sido exhibido para regodeo del personal. Sin sonrojo.

Tiene que ver, de nuevo, con Donald Trump, el presidente de EEUU. Según ha denunciado The New York Times, un vídeo montaje en el que se ve al republicano disparando, agrediendo y apuñalando a sus críticos y a los medios de comunicación, fue reproducido en una conferencia celebrada por un grupo pro Trump en su resort de Miami. Ocurrió la semana pasada.

Las imágenes, proyectadas en el Trump National Doral Miami durante una conferencia de tres días celebrada por American Priority, incluye el logotipo de la candidatura de Trump para la reelección en el año 2020 y muestra una serie de memes de internet, según informó el diario y se puede ver en el vídeo, reproducido en las redes sociales de forma viral.

Un hombre con la falsa cabeza de Trump editada en el cuerpo de un tirador abriendo fuego en la “Iglesia de las Noticias Falsas” (o fake news) contra un grupo cuyas caras también han sido editadas. En lugar de los rostros originales se ven los de mandatarios del Partido Demócrata y logotipos de medios de comunicación (entre otros, la edición norteamericana del Huffpost). El clip termina con Trump clavando una estaca en la cabeza de una persona que tiene el logotipo de CNN, antes de detenerse y sonreír, mientras mira a su alrededor.

El montaje parece haber sido editado de una escena de la masacre en una iglesia en la película de 2014 Kingsman: The Secret Service, informó el NYT.

Las explicaciones

Varios medios de EEUU sostienen que fuentes republicanas se desmarcan por completo de las imágenes, que no son parte del mensaje que quieren enviar para la reelección, el año que viene. El organizador del evento, Alex Phillips, dijo en un comunicado enviado al diario que el video se reprodujo en la conferencia como parte de una “exhibición de memes”.“El contenido fue enviado por terceros y no fue asociado ni respaldado por la conferencia a ningún título oficial”, dijo Phillips. “American Priority rechaza toda violencia política y tiene como objetivo promover un diálogo saludable sobre la preservación de la libertad de expresión. Este asunto está bajo revisión”.

La exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y el hijo del presidente, Donald Trump Jr., tenían previsto hablar en la conferencia, añade The New York Times. Sanders le dijo al periódico que no vio el video y una persona cercana a Trump Jr. le dijo al diario que él tampoco lo vio.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha dicho que “todos los estadounidenses deberían condenar esta representación de violencia dirigida contra periodistas”.