El reguetonero Arcángel pide perdón (obligado) por su comentario machista, pero queda peor

Después de la lluvia de críticas, Arcángel se ha sentido obligado a pedir perdón, y lo ha hecho utilizando la misma red social, aunque sin dejar de insistir en la diferencia entre ‘tipos’ de mujeres.

“Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que hayan sentido que les falté al respeto por este comentario... yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto”, apostilló.

No es la primera polémica en la que se ve envuelto el cantante. En 2019 no pudo asistir a la celebración de los Billboard porque acabó arrestado en Las Vegas (Estados Unidos) tras “golpear” a su pareja. Tras una discusión de ambos, las cámaras de un bar grabaron al cantante propinándole una fuerte patada en la cadera, y ella acabó estrellándose contra la pared.