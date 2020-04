Esta imagen le está costando una avalancha de críticas a 'Supervivientes: ni Jorge Javier se salva

Esa decisión trajo mucha cola. Aldón, muy enfadada, se fue por la isla maldiciendo y asegurando que ella no había pisado la caja. Su monumental cabreo, junto a la emisión de las imágenes varias veces y a Jorge Javier intentando tranquilizarla y dándole la razón, hizo que la organización rectificara.

Tanto Ana María como Yiya se subieron de nuevo a la plataforma para volver a competir, pero esa marcha atrás provocó en Twitter una auténtica avalancha de críticas hacia el programa y el presentador, ya que vieron un trato de favoritismo hacia la mujer de Ortega Cano.

Yiya también se quejó amargamente de la decisión y en un primer momento decidió que no iba a jugar otra vez: “Si la organización está diciendo que está viendo el pie encima no tengo que hacer esto y puedo montar otro pollo como ella. No mola, qué pasa aquí con los raseros”. En esta ocasión Jorge Javier no se molestó en calmarla, algo que también molestó a la audiencia.

Minutos después, la modelo cambió su opinión y aceptó jugar de nuevo esa prueba que terminó con Ana María ganando el duelo y Twitter lleno de comentarios.