Polémica tras los comentarios de Pelayo Díaz en 'Hormigas blancas' a raíz del estilismo de Bibiana Fernández

Este domingo volvió a las pantallas el programa Hormigas Blancas (Telecinco) esta vez dedicado a la trayectoria de Bibiana Fernández. Al igual que sucedió la semana pasada, Pelayo Díaz se convirtió en objeto de todas las miradas (y las críticas).

El estilista trató de cortar a su compañera, Nuria Marín, cuando esta repasaba los modelitos de Fernández a lo largo de su carrera. Marín recordó que Fernández pasó por una época “más choni” cuando empezó su relación con el cubano Asdrúbal y Díaz no dudó en contestarle contundente. “Me parece un sacrilegio llamar choni a Bibiana cuando Nuria lleva ese mono”, dijo Díaz.

El comentario no pasó desapercibido en plató, donde Carlota Corredera le recordó que lo que había dicho Marín no era su opinión personal si no que lo lee en el cue. “Pide turno para hablar con dirección”, le espetó.

Pero la bronca no quedó ahí, Marín respondió con ironía en Twitter a un comentario en el que el propio programa le mandaba su apoyo. “Gracias por aceptar a una choni en el equipo, sois gente guay”, escribió.