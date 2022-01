La polémica por la que 'Tu Cara Me Suena' ha tenido que defender públicamente a Nia

La canaria de 28 años, conocida por ser la ganadora de Operación Triunfo 2020, se hizo con el premio de la octava gala gracias a su imitación de Jennifer Hudson con el tema One Night Only . Con su puesta en escena y su interpretación consiguió transmitir tanto sentimiento y llegar al corazón del espectador —tal y como le reconocieron Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Ángel Llàser— que se llevó el pleno de los 12 puntos de jurado y público.

“Caballero, ¿por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort? ¿Porque soy negra? Ni Lil Nass, ni Antonio Machín, ni Jennifer Hudson, ni Alicia Keys, y puedo seguir, pero no se han emitido. Hasta ahora la única persona a la que imité que es “mi zona de confort” es Celia Cruz, y fue en la gala de Navidad. Los argumentos para decir que no estoy trabajando como los demás ya empiezan a tocarme la moral y solo pasa porque ustedes no están acostumbrados a ver a un negro en un programa de televisión. Es lo único que me hace justificar la cantidad de tonterías que leo”.

La aplaudida reacción de Nia ha venido precedida por el apoyo de otras personas que trabajan en Tu Cara Me Suena, como la cantautora María Peláe —“podrían decir que yo también estoy en mi zona de confort por imitar a blancos y, ¿a que os parecería absurdo?”— y Tinet Rubira : “No estás obligada, por mucho que salgas en televisión o te dediques a la música, a aguantar opiniones de gente que no razona”.

“En el 2020 la primera causa de muerte en España fue el suicidio, sobre todo en jóvenes, y la gente no presta atención a la salud mental y es algo muy importante de lo que tenemos que ser muy conscientes. El premio va para La barandilla, la única asociación que he visto —he buscado y me he informado—, y es muy fuerte que solo haya una, quizás hay más, pero buscando información he dicho ”¡¿en serio?!”. Si es la primera causa de muertes en jóvenes en España, ¿cómo es posible?”.