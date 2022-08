Kevin Mazur via Getty Images

El grupo italiano, vencedores de Eurovision 2021 que, además, se llevaron a casa el premio a Mejor Vídeo Alternativo por la canción I Wanna Be Your Slave, se subieron al escenario del estadio Prudential Center (Newark, Nueva Jersey) para interpretar el tema Supermodel y desde el minuto uno de la actuación los espectadores de la MTV sabían que algo no iba bien.