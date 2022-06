La Policía detiene al médico de una residencia por sacar 2.000 euros del banco de un paciente muerto

Alvaro Calvo via Getty Images

La denunciante explicó que se había puesto en contacto con la residencia, preocupada porque su padre no respondía al teléfono móvil, y que, los responsables de la misma, le dijeron que había fallecido el 21 de abril, pero que no tenían datos de la familia y que por ello no habían podido notificarlo.