Cuándo puede entrar la policía en mi casa y otras dudas sobre la 'patada en la puerta'

La irrupción de la policía por la fuerza en un piso de Madrid la pasada semana para acabar con una fiesta ilegal sigue generando debate. Gobierno y oposición se enzarzan en un debate sobre la legalidad o ilegalidad del famoso método de la ‘patada en la puerta’ para impedir reuniones clandestinas contrarias a las restricciones por covid.

El eco ha traspasado las fronteras políticas y ha llegado a la opinión pública, que se pregunta si esta práctica puede terminar afectando al propio domicilio y a otros espacios como una habitación de hotel, así como las posibles consecuencias legales.

La Constitución Española recoge que nunca salvo en caso de “flagrante delito”, como reza el artículo 18.2, del Título I, De los Derechos y Deberes Fundamentales: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Si no hay constancia de delito, no pueden entrar sin la conocida “orden judicial”.

En pocas palabras, el que se está cometiendo o acaba de cometerse cuando se ‘pilla’ al delincuente. Lo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen.

También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.