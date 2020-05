Un policía de Benidorm humilla a una persona transexual: "¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar?"

El vídeo de un policía local de Benidorm humillando a una persona transexual en plena calle ha indignado a muchos en las redes sociales y ha provocado que Compromís, que gobierna en esta región con el PSOE, pida identificar al agente.

En el vídeo, grabado por el compañero del policía desde el asiento del conductor del coche patrulla, vemos a este agente dirigiéndose a esta persona trans en los siguientes términos:

“Te lo digo en serio, de día eres todavía más feo. Eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vivís? ¿No qué? Si antes jalarías pocas pollas con lo feo que eres, ¿y ahora qué haces? ¡Otra vez por aquí! Te dije el otro día, no te denuncié, no puedes estar por aquí. ¡Que te vayas, cerdo!”.