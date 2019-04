Para entender a la denominada “policía patriótica” lo primero que tenemos que admitir es que la Transición no hizo posible una depuración de los principales actores policiales del franquismo. La derecha llegó con los deberes hechos, es muy fácil de explicar: En el Cuerpo General de Policía, luego llamado Cuerpo Superior, se ascendía a la categoría de comisario por el procedimiento de antigüedad. La Revolución de los Claveles en Portugal hizo pensar (ellos también piensan) que un cambio político en España podría llevarles a las mismas consecuencias que a los miembros de la PIDE (Policía Internacional e de Defensa do Estado) y en consecuencia pusieron en práctica un concurso-oposición para colocar a comisarios jóvenes que no hubieran estado en la guerra civil. El primer tribunal de oposición estaba presidido por el todopoderoso Comisario Conesa. Una promoción siguió a otra, en un plan excelentemente diseñado. Un becario podría hacer con facilidad un árbol “comisariológico” con solo consultar el BOE. Primero defendieron el “espíritu del 12 de febrero de Arias”, luego se hicieron centristas, sin dejar de contactar con la ONC (Organización Contrarrevolucionaria Nacional) que luego pasó a llamarse SECED (Servicio Central de Documentación). Por simplificar podríamos decir que allí, además de fraguarse una profunda amistad a lo Casablanca, se empezó a trabajar con metodologías no muy acordes con la democracia que se estaba tratando de abrir paso.

Los primeros gobiernos del PSOE se encontraron con la imposibilidad de realizar una verdadera política criminal. La libertad estaba por encima de la seguridad en el programa del 82, en el que participé activamente. Pero el “Tiempo de Canallas”, como lo define Teo Uriarte, marcó claramente el diseño de las políticas de Interior. El número de muertos que ETA ponía a la sociedad española impedía una atención más precisa para las políticas de Seguridad Ciudadana. Se hacía prioritaria, lógicamente, la lucha contra ETA. Y los agentes encubiertos, y policías del antiguo régimen, con sus métodos pragmáticos, ofreciendo resultados positivos se hicieron con el cotarro. No había, para desgracia de la democracia, ningún comisario a quien pudiera aplicársele con rigor el calificativo de progresista.

La gestación de “lo patriótico” se va incubando a lo largo de los años en una parte de la policía, la que se dedica a la información. Minoritaria, pero con enorme poder e influencia. Influencia, para colocar en las embajadas. Por ejemplo, García Catalán en Nueva York o Santos Bernal en Venezuela, puestos claves para que Fuentes Gago, dirigente toda su vida del sindicato más a la derecha (aunque después de ver al SUP en la Plaza de Colón me cuesta trabajo este calificativo), para confeccionar la documentación del llamado informe PISA. El informe que Manuel Vázquez, desprestigiando a la UDEF, trató de “vender” a los fiscales. Me consta que el Tribunal de Cuentas no tragó, y uno de sus consejeros comentó cómo parecía imposible que a tal documento se le pudiera dar credibilidad.

Conviene recordar, que fue con Rodríguez Colorado, como director de la Policía, una vez modificado la composición de los tribunales, que pasaron a estar integrados por catedráticos de universidad, cuando surgió la primera promoción de comisarios, ya unificada la Policía Nacional con el Cuerpo Superior, habiendo dado lugar a lo que hoy se conoce como Cuerpo Nacional de Policía. La promoción fue bautizada como Promoción Pablo Iglesias, para marcar con el dedo acusatorio a los cinco nuevos comisarios que habíamos pasado gran parte de nuestra vida luchando por democratizar los cuerpos de seguridad. Personalmente, yo me convertí desde ese mismo momento en un “hombre del Colo”.