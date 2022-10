El politólogo Alán Barroso necesita 2 minutos para arrasar contando qué es "querer a España"

Publicado en TikTok, Instagram y Twitter, Barroso se basta de sus argumentos e imágenes de otros años para explicar la razón por la que se ha elegido el 12 de octubre como día de la Fiesta Nacional y por qué “hoy es el día por excelencia en el que la extrema derecha nos grita a todo pulmón que no somos buenos españoles”.

“El 12 de octubre es el día de la Fiesta Nacional de España y rememora el “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón en 1492”, empieza Barroso un discurso que viaja hasta Francia o Estados Unidos para recordar que ellos han fijado su fiesta nacional “un día que recuerde luchas contra la monarquía”, algo que, según él, “a algunos [en España] no les gustaba mucho eso”. “Pero bueno, que prefirieron mantener el 12 octubre”, dice en un momento del vídeo.

“Querer a España no es insultar a quienes hablen más idiomas. Querer a España no es utilizar su nombre para tacar a otros españoles. Querer a España es estar orgulloso del país que somos hoy en día, no el de hace 80 años o el de hace 5 siglos”, relata en un discurso en el que repite hasta 8 veces la construcción ‘Querer a España’.