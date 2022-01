Qué está pasando en el Polo Norte y qué tiene de "misterio" para que la NASA lo investigue

Se trata de dos “cúspides polares” que modifican la presión atmosférica en la zona. Un fenómeno aún sin aclarar que ralentiza las naves que sobrevuelan ese punto y que desajusta las señales de radio y GPS. Investigarlo no es un plan nuevo, pero como en tantas otras situaciones, la pandemia ha trastocado las previsiones. No ha sido hasta finales de 2021 cuando la NASA se ha metido de lleno con su misión CREX-2, que trata de responder in situ qué está ocurriendo en el Polo Norte, como explica a El HuffPost Mar Gómez, meteoróloga y experta en Ciencias Físicas.