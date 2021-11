Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN para que actúe contra Bielorrusia

Polonia insta a la OTAN a tomar “medidas concretas” para hacer frente a la crisis migratoria en su frontera con Bielorrusia. Junto con Lituania y Letonia, los tres países se plantean solicitar consultas en virtud del artículo 4 de la Carta de la alianza atlántica, indicando que consideran que su integridad territorial, independencia política o seguridad están amenazadas.

“Las partes se consultarán cuando, a juicio de alguna de ellas, se vea amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguna de las partes”, dice exactamente dicho artículo. No es el 5, invocado por ejemplo por EEUU para que las potencias atlánticas se implicaran en la misión de Afganistán, que obliga al ataque armado y la agresión, pero es una consulta importante, que supone el respaldo de todos los miembros, hasta 29, España entre ellos.

Las agencias de ayuda han advertido de una creciente crisis humanitaria mientras miles de solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Irak y Siria, permanecen en campamentos en la frontera con temperaturas que bajo cero.

“No tenemos comida, no tenemos agua. Pensábamos que eran 2 días, pero han sido 22. Hemos traído 2 botellas de agua. Nos las acabamos en un día y no se puede beber nada otras jornadas. Nos pasaron muchas cosas: no teníamos energía: , la comida, la tienda de campaña, los sacos de dormir y nos quedamos solos en el bosque con una temperatura de menos 2 grados en la noche” asegura Khader, un hombre procedente de Siria, a la agencia AFP.

Sin embargo, la televisión estatal bielorrusa ha mostrado imágenes de la Cruz Roja distribuyendo suministros limitados de alimentos y agua, principalmente a mujeres y niños.

El presidente de le exrepública soviética, Alexandr Lukashenko, ha sido acusado de animar a miles de personas de Oriente Medio a viajar a las fronteras de Europa en represalia por las sanciones comunitarias a su gobierno por la represión tras las disputadas elecciones de 2020.