Pone en alerta a muchos al contar lo que ha ocurrido tras dar positivo en un test de farmacia

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images El resultado de un test de antígenos.

El sábado di positivo por covid en un test de farmacia tras notarme síntomas. Enseguida llamé al teléfono covid de la CAM para pedir una PCR de confirmación. Tres días después todavía no he conseguido que me den cita con mi médico para que él me dé cita para una PCR 🤦🏻

El viernes me avisaron de dos contactos estrechos y me hice un test de farmacia. Salió negativo, pero ese día empiezo a tener dolor de cabeza. Intento llamar a mi centro de salud unas 30 veces. Imposible. Me presento allí y me dicen que me llamará el médico.

Me llama el médico esa misma mañana. Le digo que he tenido un contacto con un positivo en exteriores y que me noto dolor de cabeza, tengo tos y me estaba empezando a dar escalofríos. Me dice que eso no son síntomas suficientes, que me observe durante el finde y que "vida normal".

Al día siguiente me encuentro peor. Llamo al teléfono covid. Me dicen que me aísle y que llame al centro de salud el lunes. Les pregunto si pueden hacerme una prueba antes. Me dicen que vaya a la farmacia o llame... AL 112!!!

Así que tuvo que ir allí, donde le dijeron que le llamaría el médico: “Le digo que he tenido un contacto con un positivo en exteriores y que me noto dolor de cabeza, tengo tos y me estaba empezando a dar escalofríos. Me dice que eso no son síntomas suficientes, que me observe durante el finde y que 'vida normal”.

Según describe, como al día siguiente estaba peor llamó al teléfono covid y le dijeron que se aislase y llamase al centro de salud, pero no accedieron a hacerle una prueba antes y le recomendaron hacerse un test de farmacia o llamar al 112, donde le pasaron con un médico que le dijo que llamase el lunes a su centro de salud: “Le digo que no cogen el teléfono. Me dice que ese es el protocolo. Llega el lunes y llamo cerca de 50 veces. Nadie coge el teléfono”.

Finalmente, y tras numerosos intentos, asegura que la primera cita telefónica con un médico (que no para la PCR) disponible es para el lunes, día 20, por la tarde.

“En resumen: Casi cinco días después de dar positivo, con síntomas y con dos contactos estrechos identificados, aún no nos han dado cita... para darme cita para una PCR. Así está la Sanidad en Madrid, señores. Y mientras, algunas se ponen a debatir sobre las cenas de Navidad”, denuncia.