El PP asegura que cuando supieron de los "pactos secretos" del Poder Judicial no quisieron ni recibirlos

Así se ha pronunciado Pons en declaraciones a La Hora de TVE : “Ese documento, como otros me los puso Bolaños encima de la mesa el primer día que nos sentamos diciéndome que había unos pactos secretos alcanzados con el Partido Popular que acompañaban al acto que sí se hizo público y yo ese mismo primer día le dije que no quería ni recibirlos porque la dirección de Alberto Núñez Feijóo es partidaria de pactos públicos”.

Pons cree que es peor no renovar el Supremo

Por otra parte, González Pons ha asegurado en La Hora que no renovar el Tribunal Supremo y el CGPJ es “más grave” que no hacerlo con el Tribunal Constitucional. “La situación más grave en este momento no se vive en el Constitucional sino en el Supremo. El Constitucional lleva un retraso de dos meses, ha conocido retrasos más largos”, ha indicado, recordando que el TS lleva “tres años sin renovarse” y “algunas salas a partir de septiembre van a empezar a no poderse reunir”.