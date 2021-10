Por esto pago Twitter.

Es un día cualquiera de promoción en una cafetería cualquiera de una capital de provincia. Todavía estamos en septiembre, pero empieza a hacer fresco. El periodista que está sentado frente a mí revisa sus notas, yo me acomodo en la silla de metal y me caliento las manos sujetando la taza de té.

Me abrocho la chaqueta y respondo lo de siempre: que no hay que hacerles caso, que lo positivo gana a lo negativo, que sólo buscan atención… Y todo lo que digo es cierto. Pero para qué nos vamos a engañar, a veces la gente es tan despiadada que por unos instantes hasta a mí se me olvida que debo mantener las formas y lo único que me apetece es verlo todo arder.