Por extraño que suene, disfruté cuando me hicieron la cesárea

Ocho días después de salir de cuentas, tenía toda la pinta de que me iban a inducir el parto. Pero finalmente no hizo falta. Al principio salieron las aguas a chorro, luego, poco a poco durante horas. Así fue como lo sentí. Eran las 6 de la mañana y me desperté pensando que me había hecho pis encima. Cuando me levanté, el agua me corrió por las piernas. Yo creía que cuando rompiera aguas, habría una explosión y nada más, pero no se pareció en absoluto. Duró horas y horas.